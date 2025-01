Supercoppa, per Juve-Milan oltre 6,5 milioni di spettatori su Canale 5

Juventus-Milan, seconda semifinale della Supercoppa Italiana, ha raggiunto numeri importanti per quanto riguarda gli ascolti televisivi.

La partita, che ha regalato a Sergio Conceiçao la prima vittoria sulla panchina dei rossoneri e la possibilità di giocarsi il trofeo contro l’Inter per cui ha giocato, ha raggiunto i 6.641.000 spettatori per uno share pari al 31,4%. Numeri che fanno sorridere Canale 5 e Mediaset, detentrice dei diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa fino al 2027.

Una conferma per Canale 5 che già nella serata di giovedì aveva raccolto 5.389.000 spettatori con uno share del 25,4% in occasione della prima semifinale, vinta dall’Inter sull’Atalanta. Un trend in netta crescita rispetto all’edizione dello scorso anno, la prima con la formula delle Final Four e sempre giocata a Riyadh in Arabia Saudita.

Ecco nel dettaglio i dati relativi alle semifinali di questa e della scorsa edizione della Supercoppa italiana