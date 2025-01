L’Inter batte l’Atalanta: quanto vale la finale di Supercoppa italiana

L’Inter vola in finale di Supercoppa italiana nel segno di Dumfries, la cui doppietta nella ripresa manda ko l’Atalanta nella prima semifinale giocata a Riad.

In Arabia Saudita (dove non va in scena il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi, dopo i fischi dell’anno scorso nel momento di ricordo per Beckenbauer e Riva) l’olandese si traveste da bomber e regala alla squadra di Simone Inzaghi l’occasione di poter alzare il trofeo per la quarta stagione consecutiva (record mai raggiunto nella storia) nella finale che andrà in scena lunedì sempre in Arabia Saudita contro la vincente della gara tra Juventus e Milan che si disputerà stasera.

Inter quanto vale finale Supercoppa, il calendario

Dopo il successo dell’Inter, stasera andrà in scena la seconda semifinale appunto tra bianconeri e rossoneri.

Lo schema tre gare in programma è il seguente:

Semifinale B: Milan-Juventus, 3 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

Finale: Inter-vincitrice Semifinale B, 6 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane.

Inter quanto vale finale Supercoppa, le cifre

L’accordo tra la Lega Serie A e gli organizzatori dell’Arabia Saudita vale 23 milioni di euro: il montepremi che si dividono le quattro squadre è di circa 16 milioni di euro, con una parte che viene anche suddivisa tra gli altri sedici club di Serie A che non partecipano al torneo.

Il montepremi Supercoppa italiana è quindi pari a circa 16,2 milioni che finiranno ai club partecipanti, così suddivisi:

1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;

5 milioni alla finalista sconfitta;

8 milioni alla vincitrice.

L’Inter così è già sicura di poter incassare almeno 5 milioni di euro, in attesa di scoprire il risultato della finale di lunedì sempre a Riad