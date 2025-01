Fienga lascia l’Al Nassr di Ronaldo: gestirà gli investimenti di PIF nello sport

Guido Fienga lascia l’Al Nassr, ma rimane in Arabia Saudita. Infatti, l’ex amministratore delegato della Roma è stato nominato advisor per gli investimenti nello sport da parte del fondo governativo PIF.

Il dirigente italiano, come riporta La Repubblica, aveva sposato la causa Al Nassr, società che è riuscita a portare in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo, a settembre 2023 assumendo la carica di CEO. Ora Fienga si occuperà degli investimenti di PIF, e quindi del Regno saudita, nello sport.

Al momento, PIF detiene la maggioranza del Newcastle, riportato in Champions League nella scorsa stagione, e delle quattro più importanti società della Saudi Pro League: il già citato Al Nassr, i campioni in carica dell’Al Hilal, l’attuale capolista Al Ittihad e l’Al Ahli. E in futuro non è da escludere che ci possano essere investimenti in altre compagini europee e non, anche se la famiglia reale ha intenzione di concentrare i propri investimenti, tramite PIF, sul mercato interno, soprattutto dopo l’ufficialità dell’organizzazione dei Mondiali 2034.

Ma non si tratta, come detto, solo di calcio. Infatti l’Arabia Saudita, sempre tramite PIF, si è resa protagonista di grandi investimenti in numerosi sport come golf, tennis e Formula 1.