Oggi, venerdì 3 gennaio, sarà una giornata decisiva per il Barcellona in merito alla registrazione nel gruppo rosa di Dani Olmo e Pau Victor con il club catalano che sarebbe pronto al ricorso alla giustizia ordinaria contro il regolamento della Liga.

Ma, come riporta il quotidiano catalano Sport, il massimo campionato spagnolo e la Federcalcio potrebbero essere coinvolte in un’ulteriore causa giudiziaria qualora dessero ragione al Barça permettendogli di registrare nella rosa a disposizione di Hans Flick i due calciatori in questione.

Infatti, diversi club del massimo campionato hanno già manifestato l’intenzione alla Liga di Javier Tebas di voler presentare una serie di ricorsi se sarà dato il via libera al Barcellona. Insomma, il numero uno del maggior torneo nazionale si trova in mezzo ai due fuochi su una questione che è comunque destinata a creare un importante precedente.

Inoltre, i club stanno valutando un ricorso strutturato in modo tale da richiedere l’annullamento del campionato 2024/25. Insomma, una battaglia legale su tutti i fronti che potrebbe impegnare la Liga in una causa che colpirebbe in primis la credibilità del calcio spagnolo.

Infine, va considerato che i rapporti istituzionali fra il club catalano, guidato da Joan Laporta, e le altre società è ai minimi termini con i blaugrana che non hanno mai avuto un delegato che si occupi delle questioni di governance che si discutono giocoforza a Madrid, dove gli altri club discutono ormai da settimane su questa situazione.