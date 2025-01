Mubadala sorpassa PIF nella classifica degli investimenti dei fondi sovrani

La società Mubadala Investment Company di Abu Dhabi ha rappresentato circa il 20% dei quasi 136,1 miliardi di dollari spesi dai fondi sovrani a livello globale nel 2024. Un risultato che gli ha permesso di superare il fondo sovrano dell’Arabia Saudita PIF grazie a un incremento degli investimenti da parte dei paesi del Golfo.

Mubadala e le sue controllate hanno investito 29,2 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 17,5 miliardi investiti nel 2023, secondo un rapporto annuale preliminare dell’industria pubblicato da Global SWF, che monitora i fondi di investimento sovrani a livello mondiale.

Il Public Investment Fund (PIF), proprietario del Newcastle e dei quattro top club della Saudi Pro League (Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli) ha perso il primato come fondo sovrano più attivo al mondo dopo aver ridotto i suoi investimenti del 37%, passando da 31,6 miliardi di dollari nel 2023 a 19,9 miliardi nel 2024, secondo il rapporto. Il governatore del PIF, Yasir Al-Rumayyan, ha dichiarato a ottobre che il fondo sovrano si stava concentrando maggiormente sull’economia interna e puntava a ridurre gli investimenti internazionali.

Tuttavia, i fondi sovrani del Golfo controllati dai governi di Abu Dhabi, Qatar e Arabia Saudita hanno investito una cifra record complessiva di 82 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento di oltre il 10% rispetto al 2023. Altri gruppi, come il canadese Maple 8, i fondi sovrani di Singapore o i fondi pensionistici australiani, sono stati più attivi rispetto al 2023, ma sono rimasti al di sotto dei picchi raggiunti nel periodo 2021-2022.

Nel complesso, gli asset gestiti dai fondi sovrani sono aumentati del 6,1% nel 2024, raggiungendo i 13 trilioni di dollari, un picco storico, mentre i fondi pensionistici pubblici sono cresciuti del 6%, arrivando a 25 trilioni di dollari. La Norvegia detiene il fondo sovrano più grande al mondo.

Gli investimenti sovrani nella digitalizzazione, che includono data center, infrastrutture digitali, intelligenza artificiale e investimenti nello spazio, hanno raggiunto i 27,7 miliardi di dollari nel 2024.

Abu Dhabi, ricco produttore di petrolio e partner di lunga data per la sicurezza degli Stati Uniti, sta cercando di affermarsi come leader nell’intelligenza artificiale in una competizione sempre più serrata nella regione, mentre Qatar e Arabia Saudita si propongono come potenziali hub per l’IA al di fuori degli Stati Uniti.