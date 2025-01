Quanto guadagna Galliani: il reddito dell’ad del Monza nel 2023

Quanto guadagna Galliani? Lo storico dirigente, ex amministratore delegato del Milan e ora AD del Monza, è stato rieletto al Senato il 23 ottobre 2023, nelle elezioni suppletive per il seggio che era rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023. Inizialmente Galliani aveva deciso di non ricandidarsi alle ultime elezioni politiche che si sono svolte nel settembre 2022, ma la morte del numero uno di Forza Italia lo ha portato a scendere nuovamente in campo anche in politica.

Proprio in virtù del suo ruolo pubblico, il dirigente brianzolo ha dovuto pubblicare il suo reddito ufficiale sul sito del Senato. Al 31 dicembre 2023, Galliani ricopriva in particolare il ruolo di vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato del Monza, oltre ad essere Consigliere di Amministrazione di Fininvest, presidente di Fininvest Real Estate e presidente di Costa Turchese.

In qualità di senatore riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Secondo i dati pubblicati dal Senato, per questi ruoli il suo reddito complessivo lordo nel corso del 2023 è stato pari a 3,1 milioni di euro, in crescita rispetto agli 1,31 milioni euro del 2022. Nel 2017, invece, il suo reddito complessivo lordo era stato pari addirittura a 10,7 milioni di euro.

Quanto guadagna Galliani – Le cifre

Reddito complessivo lordo 2017: 10.700.488 euro;

Reddito complessivo lordo 2018: 554.058 euro;

Reddito complessivo lordo 2019: 737.263 euro;

Reddito complessivo lordo 2020: 828.822 euro;

Reddito complessivo lordo 2021: 919.770 euro;

Reddito complessivo lordo 2022: 1.319.357 euro;

Reddito complessivo lordo 2023: 3.079.310 euro.

Tra i beni immobili, inoltre, Galliani ha dichiarato di avere l’usufrutto di un fabbricato in Brasile, a Rio De Janeiro.