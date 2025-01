Il fondo immobiliare di Messi sbarca in Borsa: vale oltre 220 milioni

Lionel Messi, mentre si sta godendo la pausa invernale della MLS, ha visto il debutto sul mercato spagnolo del proprio fondo di investimento immobiliare.

Come riporta l’agenzia britannica Reuters, il fondo Edificio Rostower Socimi ha un valore per azione pari a 57,4 euro con una capitalizzazione di mercato di 223 milioni. Messi ricopre la figura di presidente secondo i documenti pubblicati dalla Portfolio Stock Exchange.

Secondo i documenti, l’unico azionista della Edificio Rostower è il veicolo di investimento familiare di Messi, Limecu España 2010. Tuttavia, il fondo ha comunicato alla Borsa che intende aprirsi a nuovi investitori, come testimoniato da Santiago Navarro, amministratore delegato della Portfolio Stock Exchange.

A oggi, il fondo di Messi non ha ancora effettuato scambi. Infatti, il regolamento della borsa consente il trading solo quando una società intende vendere azioni o aumentare il proprio capitale, ha spiegato lo stesso Navarro. Questo approccio offre maggiore flessibilità e controllo, oltre a costi più bassi rispetto alle tradizionali offerte pubbliche iniziali (IPO), precisando che ogni richiesta di acquisto deve prima essere approvata dagli azionisti.

La società possiede sette hotel in Spagna e Andorra, tre spazi per uffici e cinque appartamenti in Spagna, oltre a proprietà a Londra e Parigi. Fondata nel 2013, la società ha registrato una perdita di 1,7 milioni di euro nel 2023.

La maggior parte degli investimenti della società si trova nella regione spagnola della Catalogna, dove Messi ha vissuto fino al 2021, quando si trasferì a Parigi per la sua avventura al Paris Saint-Germain. Ma come raccontato più volte dal fenomeno argentino, la Catalogna sarà la casa di Messi e famiglia una volta che la carriera da calciatore finirà.

Proprio la moglie di Messi, Antonela Roccuzzo, è vicepresidente del consiglio di amministrazione. Gli altri membri del consiglio includono Alfonso Nebot, responsabile dell’ufficio familiare di Messi, e Ramon Adell, membro del consiglio di amministrazione della società energetica spagnola Naturgy.