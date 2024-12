Empoli, Rebecca Corsi: «Nuovi soci? Ci sono state alcune manifestazioni d'interesse»

«È stato un anno fantastico. La gara contro la Roma, la salvezza arrivata all’ultimo, la festa allo stadio sono emozioni indimenticabili che resteranno e resteranno. Adesso condividiamo il meglio con un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, la prima parte di tappa è sicuramente positiva ma non ce la facciamo e non riusciamo a realizzarla. Purtroppo, il finale non cede merito per quello che è lo status del nostro 2024». Lo ha detto la vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli Rebecca Corsi, intervistata dal club a fine anno.

«Stadio? In questi mesi abbiamo lavorato per farci trovare pronti, incontrato i soggetti e i partner che ci sosterranno in questa operazione. Siamo ancora bloccati sulla parte del percorso partecipativo, ascoltato i cittadini, le loro idee, il loro pensiero e anche in base a quello ripenseremo e rimoduleremo il progetto, che sarà sostenibile e un passo avanti per l’Empoli ma anche per tutta la città. A gennaio ci sarà la conferenza dei servizi e se non ci saranno critiche, potremo poi ipotizzare un cronoprogramma. La speranza è che possa partire in estate».

«Soci? Ci sono state alcune manifestazioni d’interesse, con qualcosa che è andato oltre semplici chiacchiere. L’obiettivo è dare un futuro solido all’Empoli e ogni scelta andrà in questa direzione».

«Mercato di gennaio? Con il direttore e il mister abbiamo le idee chiare, arriveranno due elementi per integrare un gruppo che ad oggi ha fatto benissimo, andando anche oltre alle tante difficoltà vissute».

«Cosa chiederei al 2025? Sportivamente è un chiaro che penso alla salvezza e riuscire finalmente a partire con i lavori per dare all’Empoli e a Empoli uno stadio moderno e all’avanguardia. Per me e per la mia famiglia di star bene, vivere tanti bei momenti insieme e alla mia piccola Blu di godersi ogni attimo e vederla sempre felice», ha concluso.