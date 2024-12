Barça, nuovo no dal Tribunale per Dani Olmo: tutto nelle mani della Liga

Il Barcellona ha tempo fino alle 23:59 di oggi per riuscire a inserire nella rosa di Hans Flick anche per la seconda parte di stagione, Dani Olmo e l’attaccante classe 2001 Pau Víctor.

Infatti, se la scorsa estate è stato possibile inserirli visto il grave infortunio di Andreas Christensen, che ha liberato spazio salariale per entrambi, ora il Barça di Joan Laporta è costretto a reperire liquidità aggiuntiva per far rientrare l’intero monte salariale della squadra nei parametri imposti dalla Liga.

Per raggiungere l’obiettivo, il club blaugrana ha la possibilità di finalizzare un accordo per la vendita di di posti VIP nel futuro Spotify Camp Nou per un totale di 100 milioni di euro. Operazione che, secondo fonti interne al club, è già ben avviata e proprio per questo la Liga, nella giornata di ieri, ha ricevuto gran parte della documentazione richiesta per operazioni finanziarie come questa.

La questione ora sta nel fatto se il Barça riuscirà a concludere la vendita per questi 100 milioni di euro in tutte le sue formalità e se la Liga approverà le condizioni di questa operazione, che coinvolgerebbe un’azienda del Qatar e un altro investitore.

Proprio per questo, nelle scorse ore, il massimo campionato spagnolo guidato da Javier Tebas ha chiesto al Barça una copia dei contratti e una prova che il club abbia già ricevuto un anticipo sull’operazione, come garanzia che i ricavi attesi si concretizzino. Una garanzia che si rende necessaria dopo il fallimento di un’altra leva economica che il club catalano ha provato a innescare con la vendita di quote di Barça Vision al fondo di investimento Libero, che ha lasciato un buco significativo nelle finanze del club, che ha portato la società blaugrana a soffrire ancora le conseguenze di quel disallineamento finanziario in termini di regolamenti economico-finanziari della Liga.

L’approvazione dei posti VIP è l’unica strada al momento disponibile per il Barcellona, visto che il Tribunale di Prima Istanza numero 47 di Barcellona ha respinto la richiesta di misure cautelari presentata dal club blaugrana per poter iscrivere Olmo dopo che il Tribunale del Commercio numero 10 aveva respinto la medesima richiesta venerdì scorso.

Infine, se il Barça riuscirà a chiudere l’operazione per i 100 milioni e la Liga darà il via libera, il club non solo potrà registrare Olmo e Victor, ma potrà anche operare sul mercato trasferimenti seguendo la regola 1:1, condizione mai raggiunto fino a questo momento dalla società guidata da Laporta. Questa norma, introdotta dalla Liga, porta ogni singolo club a poter spendere solamente cifre corrispondenti alle entrate derivanti dalla cessione di calciatori e da stipendi risparmiati. Per il momento, la dirigenza catalana ha escluso di ricorrere a garanzie finanziarie del club per completare la pratica relativa a Olmo e Victor, anche se questa soluzione non è stata ancora del tutto scartata.

Inoltre, nel contratto di Dani Olmo è prevista una clausola che permette al calciatore di liberarsi a costo zero qualora non sarà iscritto regolarmente nella rosa di giocatori del Barcellona anche per la seconda metà di stagione.