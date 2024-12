Piazza Affari chiude con un rialzo in doppia cifra il 2024: il bilancio al termine dell’ultima seduta dell’anno per la Borsa milanese è di un progresso del 12,6% sul Ftse Mib, che consolida il +28,03% che l’aveva resa maglia rosa in Europa nel 2023.

La migliore prestazione del 2024 va invece a Francoforte, che è salita del 18,85% nei 12 mesi, mentre tra gli altri listini (che domani saranno aperti per metà giornata) Madrid è salita del 14,2%, Amsterdam del 10,8% e Londra del 5,01%. In rosso invece Parigi (-3,04%), che ha sofferto la crisi politica che ha portato a elezioni anticipate e alla difficile formazione di un nuovo governo.

Tra i principali titoli milanesi, il 2024 è stato l’anno del settore finanziario (+52,69% il sottoindice nazionale delle banche, +47,75% quello delle assicurazioni e +47,72% quello dei servizi finanziari). Gli istituti di credito, in particolare, hanno messo il turbo in scia alla riapertura del risiko: Mps è balzata del 123,44% e Bper del 102,71%, più che raddoppiando entrambe il proprio valore in un anno, Banco Bpm ha messo a segno un +63,4%, UniCredit +56,8% (dopo il +85% del 2023) e Intesa Sanpaolo +46,13%.

La prestazione migliore è stata tuttavia quella di Unipol, che ha a sua volta più che raddoppiato il proprio valore (+133,05%) nell’anno dell’incorporazione di UnipolSai, che sarà efficace dal primo gennaio.

È stato un anno difficile invece per StMicroelectronics (-46,89%), che ha tagliato la guidance soffrendo soprattutto la crisi del settore auto (Stellantis -40,47%). Male anche Campari (-41,09%), indebolita dalle incertezze sulla governance, risolte di recente con la nomina del nuovo capo azienda.

