Serie A, esonerare serve? Come cambia la media punti

Esonerare gli allenatori serve? Cambiare la guida in panchina porta a risultati migliori? È questa la domanda che in molti si fanno, quando una società sceglie di cambiare allenatore a stagione in corso. E i numeri degli ultimi sette campionati di Serie A dicono che nella maggior parte dei casi il nuovo allenatore porta risultati migliori rispetto al predecessore.

Nel dettaglio, sono stati 68 i cambi in panchina dall’inizio della stagione 2018/19 ad oggi avvenuti durante il campionato: in 50 casi (73,5%) chi è subentrato ha fatto meglio del tecnico esonerato a livello di media punti a partita, con una sola occasione in cui il rendimento è stato identico (D’Anna e Ventura nel Chievo 2018/19, entrambi con media punti 0,25).

Il miglior tecnico subentrato in queste stagioni è stato Igor Tudor nel campionato 2021/22, migliorando di 1,51 la media punti a partita del Verona rispetto a Eusebio Di Francesco (da 0 a 1,51). Al contrario, chi ha fatto peggio è Juric subentrato a Ballardini alla guida del Genoa nel 2018/19, con una differenza di media punti pari a 1,29 a partita.

Nella stagione in corso, aspettando gli effetti dell’esonero di Fonseca, per i cinque cambi in panchina in tre occasioni la media punti è migliorata (Juric alla Roma ha alzato la media punti di 0,50 a partita rispetto a De Rossi, Giampaolo al Lecce di 0,65 rispetto a Gotti e Vieira di 0,67 rispetto a Gilardino al Genoa), mentre in due casi è peggiorata (Ranieri in negativo di 0,08 punti rispetto a Juric alla Roma e Bocchetti di 0,59 rispetto a Nesta al Monza, ma va considerato in quest’ultimo caso che Bocchetti è andato in panchina solo nella gara persa contro il Parma).

Complessivamente, quindi, quanto impatta l’esonero sui risultati? Nelle ultime sette stagioni, la media a partita è passata da 0,90 per gli allenatori esonerati a 1,12 per quelli subentrati, con un differenziale di 0,22 punti a partita.

Un dato che, se letto singolarmente, potrebbe sembrare una differenza risibile. Proiettata sulle 38 partite di campionato, tuttavia, la media punti degli allenatori esonerati è di 34 punti in una stagione, contro i quasi 43 punti della proiezione sull’intero campionato per i tecnici subentrati: la differenza, in sostanza, che spesso passa tra la retrocessione e la salvezza.