Obiettivo naming rights: il Real Madrid cambia nome al proprio stadio

Bernabeu, ma senza Santiago. E’ questo il nuovo nome scelto dal Real Madrid per l’impianto che ospita le sue gare casalinghe e che è stato recentemente rinnovato per dare vita a uno stadio di ultima generazione. Una mossa – spiega il quotidiano Marca – portata avanti a fini commerciali, per una nomenclatura che il tempo dirà se finirà per prendere piede tra i tifosi, per i quali per ora resta Santiago Bernabéu.

Per ora il lavoro del Real Madrid in questo senso è stato silenzioso e i cambiamenti si notano solo in alcune azioni di marketing e merchandising. Il sito dello stadio si chiama Bernabéu, così come il profilo ufficiale sui social network. Il Tour dello stadio si chiama Tour del Bernabéu e anche il regalo che il club ha offerto in occasione degli incontri di Natale, un modellino dello stadio, è battezzato senza il nome di Don Santiago.

I primi test effettuati sulla facciata dello stadio per appendere il nome dell’impianto non prevedono il nome dello storico presidente, solo con il cognome. Bernabeu. Ed è così che viene venduto nei modellini che il club posiziona sugli scaffali nello store ufficiale. La stessa cosa accade con il merchandising dello stadio o con gli occhiali che venivano venduti nei giorni dei concerti. Di Santiago nessuna traccia.

Il cambio di nome, per ora, funziona solo per scopi commerciali, sicuramente ricercando un’immagine più moderna e una nomenclatura più corta, con l’obiettivo in futuro di accompagnarlo ad una sponsorizzazione. In ogni caso, sia l’eventualità che una società dia un nome o cognome allo stadio, sia il cambio definitivo della nomenclatura dovrebbero passare attraverso l’Assemblea dei Soci, cosa che per ora non è avvenuta.

Ogni movimento relativo al Bernabéu è studiato al millimetro sia dal Real Madrid che dai responsabili della gestione dello stadio. Il club è una macchina da soldi e il nuovo campo è stato in questo senso il fiore all’occhiello. Il problema dell’insonorizzazione dello stadio e dei concerti ha ovviamente ridotto gli introiti e ha generato tensioni con la società incaricata della gestione di questi eventi, ma l’attività del Bernabéu continua il suo corso con tante altre attività.

Il nuovo stadio di Madrid offre fino a otto diversi spazi per eventi. Dal campo da gioco alla tribuna d’onore passando per la sala stampa e la zona mista. L’intero stadio è a disposizione per eventi, congressi e feste e il Real Madrid dà la possibilità di personalizzare ogni evento secondo il gusto del consumatore, offrendo fino al tabellone a 360 gradi e la possibilità di poter allestire il galà o l’evento con la presenza di una leggenda del Real Madrid.

Gli eventi sul campo da gioco (6.500 mq) offrono la possibilità di ospitare fino a 5.000 persone per un cocktail party o 3.000 per una cena di gala. Può anche essere trasformato in un teatro con una capienza di 4.000 persone. Uno spazio indoor polivalente che sta già lasciando parecchie entrate nelle casse del Real Madrid, che sta facendo del Bernabéu (senza Santiago) una delle sue principali fonti di reddito.