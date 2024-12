Dagli Walton agli Hartono: le famiglie più ricche al mondo nel 2024

Quali sono le famiglie più ricche al mondo alla fine del 2024? Una domanda alla quale ha provato a rispondere Bloomberg, che ha stilato una graduatoria che vede gli Walton al primo posto. I discendenti di Sam Walton, il fondatore di Walmart, hanno consolidato i loro legami man mano che la loro ricchezza cresceva di generazione in generazione.

Sam Walton ha posto le basi per tutto questo, dividendo strategicamente la sua fortuna tra i figli per mantenere il controllo familiare e garantire che la ricchezza continuasse a crescere. Come i Walton, la maggior parte delle 25 famiglie nella lista di Bloomberg ha visto aumentare la propria ricchezza quest’anno grazie a mercati solidi.

Famiglie più ricche al mondo – Presenti anche i Ferrero

Complessivamente, le famiglie considerate hanno guadagnato 406,5 miliardi di dollari. Molti sono nomi noti: i Johnson (fondi comuni e conti pensionistici), i Thomson (media), Mars e Ferrero (dolciumi). Ma anche figure legate alla Serie A, come gli Hartono, la famiglia indonesiana che sta portando avanti l’ambizioso progetto del Como. E a proposito di calcio, al terzo posto spunta anche la famiglia Al Nahyan, legata alla gestione del Manchester City tramite il City Football Group.

Un nuovo ingresso nella lista sono gli Ofer, la cui fortuna è iniziata con una compagnia di navigazione israeliana. Oggi il loro impero si estende su diversi settori a livello globale, con asset controllati separatamente dai fratelli di seconda generazione Eyal e Idan. Tra i nuovi arrivati anche la famiglia Chearavanont, una dinastia thailandese il cui conglomerato, CP Group, gestisce allevamenti di pesce, negozi 7-Eleven e produce mangimi per animali, tra le altre cose.

Il denaro può dividere le famiglie. Ma può anche contribuire a mantenere la pace. Negli anni, i Walton hanno venduto gradualmente azioni Walmart per diversificare il loro portafoglio familiare e permettere ai membri della famiglia di perseguire altri interessi. Oggi il rivenditore rappresenta circa il 70% della fortuna familiare, ma i discendenti di Sam Walton non hanno più ruoli diretti in Walmart.

Famiglie più ricche al mondo – La classifica completa

Di seguito, la classifica completa delle 25 famiglie più ricche al mondo secondo Bloomberg: