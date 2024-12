Inchiesta Doppia Curva, attesi i deferimenti: Calhanoglu il più a rischio

Rito abbreviato per 18 indagati dell’inchiesta “Doppia Curva” sui presunti affari criminali di alcuni capi ultras di Inter e Milan. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 20 febbraio, e riguarderà i 16 destinatari della misura cautelare in carcere – tra cui Marco Ferdico, uno degli ex leader della Nord, e Andrea Lucci, capo della Sud rossonera – insieme ad altre due persone attualmente ai domiciliari.

Si tratta di Gherardo Zaccagni, uomo d’affari con interessi nel settore dei parcheggi di San Siro, accusato di aver elargito in passato tangenti a Vittorio Boiocchi e Debora T., indicata come la contabile dei biglietti delle partite. In attesa che l’iter processuale vada avanti e giunga poi a compimento, i vertici dell’Inter restano comunque tranquilli.

Tuttavia, sul fronte della Giustizia Sportiva – come riportato da Tuttosport – si attendono novità nel giro di breve tempo. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha già acquisito gli atti della vicenda per verificare eventuali “condotte rilevanti” da parte dei tesserati di Inter e Milan.

Nel dettaglio, Javier Zanetti non rischia formalmente alcunché. Leggermente diversa, invece, la posizione del tecnico Campione d’Italia Simone Inzaghi, che potrebbe anche subire una sanzione economica. Il caso più delicato sembra essere quello di Hakan Calhanoglu: qualora venisse dimostrata la violazione dell’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, il turco potrebbe essere squalificato fino a tre giornate per avere incontrato Ferdico.

Sul fronte del club rossonero, tra le persone ascoltate come informate sui fatti e potenzialmente a rischio squalifica c’è il capitano Davide Calabria.