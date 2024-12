Barça, il Tribunale nega il tesseramento di Dani Olmo: pronto un nuovo ricorso

Stop alla registrazione di Dani Olmo nella lista di calciatori per la Liga fino alla fine della stagione. Il giudice Ignacio Fernández de Senespleda, titolare del Tribunale Commerciale numero 10 di Barcellona, ha reso pubblica questo venerdì la sentenza, negando al Barcellona la possibilità di procedere con la registrazione del calciatore.

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, lunedì prossimo, 30 dicembre, il club blaugrana presenterà un nuovo ricorso contro la Liga presso un Tribunale di Prima Istanza per cercare di ottenere il via libera e permettere a Olmo di giocare con la maglia del club catalano nella seconda parte della stagione.

L’argomento che il Barça intende sostenere è che tutte le norme di iscrizione sono invalide perché regolate da un organo considerato non competente, ovvero la Commissione Delegata della Liga. Il tempo gioca contro i blaugrana, poiché hanno come termine ultimo martedì 31 dicembre per iscrivere Olmo nella lista di giocatori da utilizzare nella competizione.

La decisione del giudice sull’iscrizione di Dani Olmo arriva dopo l’udienza dello scorso lunedì, quando gli avvocati del Barcellona e della Liga sono stati convocati alla Ciutat de la Justícia di Barcellona per presentare i propri argomenti in seguito alla denuncia presentata dal club blaugrana. Dal Barça regnava il riserbo sull’argomento, ma c’era fiducia che la sentenza giudiziaria sarebbe stata favorevole e avrebbe permesso l’iscrizione di Dani Olmo, ma per ora non è stato così.

Non va dimenticato che, qualora l’iscrizione non dovesse avvenire, Dani Olmo si potrebbe liberare a zero dal Barcellona. L’opzione è prevista da una clausola presente nel contratto firmato dal calciatore spagnolo con i blaugrana al momento del suo acquisto nell’estate del 2024.