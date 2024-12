Milan, inchiesta ultras: possibile stretta della Procura sulla vendita dei biglietti

La Procura di Milano sembra decisa a introdurre ulteriori misure restrittive per gli ultras e la tifoseria organizzata del Milan. Il club rossonero dovrà inevitabilmente rispettarle. Tra i provvedimenti ipotizzati – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – ci sono pesanti disposizioni per modificare le modalità per la vendita dei biglietti ai Milan club.

La stretta mette in allarme i tifosi che nei forum su Internet condividono la loro ansia. L’inchiesta sul tifo organizzato di Inter e Milan è partita nei mesi scorsi con l’arresto di 19 ultras tra nerazzurri e rossoneri con le accuse di associazione a delinquere con aggravante del metodo mafioso, estorsione, pizzo, lesioni e altri reati gravi.

Tra gli arrestati anche Andrea Beretta, già in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, il bodyguard di Fedez Christian Rosiello e il capo ultras del Milan Luca Lucci. Proprio Lucci – dal momento dell’arresto – è stato soggetto a quattro diverse ordinanze di custodia cautelare.