La Lega Serie A proclama Simonelli presidente: nuovo colpo a Lotito e Casini

Ezio Simonelli è stato proclamato ufficialmente presidente della Lega Serie A. È quanto si legge in un comunicato ufficiale della stessa Lega Serie A arrivato nella serata di ieri.

“L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Lega Serie A, riunitasi in data 20 dicembre 2024, ha eletto Ezio Maria Simonelli Presidente”, scrive la Lega Serie A in una nota firmata dal vicepresidente di Lega Luca Percassi, ad dell’Atalanta.

Si chiude così la questione legata all’eleggibilità di Simonelli, che ieri, prima del comunicato firmato da Percassi, ha inviato una pec a tutti i consiglieri in cui confermava l’accettazione dell’incarico come nuovo presidente.

Un nuovo colpo quindi alle manovre del patron della Lazio Claudio Lotito e all’ormai ex presidente di Lega Lorenzo Casini, che avevano cercato di far passare la nomina del nuovo numero uno da un Consiglio di Lega convocato per il prossimo 27 dicembre. Tuttavia, il Consiglio di Lega non avendo poteri di veto al massimo potrebbe rimandare la questione all’assemblea, in cui però le posizioni sono nette come evidenziato nell’ultima votazione con 14 club a favore di Simonelli.

La mossa di nominare già Simonelli da parte di Percassi, inoltre, porterà lo stesso commercialista ad essere già alla guida del Consiglio del 27 dicembre: in tal senso, quindi, anche la maggioranza che Lotito aveva in Consiglio con Casini presidente non ci sarà. E se il patron della Lazio minaccia azioni legali, anche Simonelli si è già detto pronto a rivolgersi alla Procura federale nel caso in cui si manifestassero impedimenti tali da rendergli impossibile lo svolgimento dell’attività.