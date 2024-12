Chi è Tilman Fertitta, il patron degli Houston Rockets nuovo ambasciatore USA in Italia

Donald Trump ha nominato l’uomo d’affari Tilman J. Fertitta nuovo ambasciatore in Italia.

“È un assoluto onore essere nominato da Donald Trump ambasciatore in Italia, un Paese così straordinario con il suo popolo fantastico, la cultura, la storia e la sua importanza strategica per gli Stati Uniti”. Così il miliardario texano patron degli Houston Rockets ha voluto ringraziare Trump.

“Tilman è un uomo d’affari di successo, che ha fondato uno delle principali società di intrattenimento e immobiliari del nostro Paese, che danno lavoro a circa 50mila americani”, ha scritto Trump su Truth Social, riferendosi a Landry, il gigante dell’ospitalità di cui è proprietario Fertitta, un impero di 600 ristoranti, alberghi e casinò in tutti gli Stati Uniti.

Chi è Tilman Fertitta, il profilo

Fertitta, nato a Galveston, in Texas, 57 anni fa è il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets, e il suo nome come nuovo ambasciatore a Roma era già circolato. È anche un imprenditore del settore ospitalità-entertainment e una personalità tv. Nel 2023 Forbes valutava la sua fortuna in 8,4 miliardi di dollari. Fortune lo colloca al 260/mo posto nella lista delle persone più ricche. Ha origini siciliane, suo padre Vic era proprietario di un ristorante di pesce e dopo la scuola Fertitta dava una mano a sgusciare i gamberetti.

La sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti e casino’ e parchi di divertimento. È stato anche una star nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc. Nel 2017 ha acquistato i Rockets (squadra Nba di Houston) per 2,2 miliardi di dollari. Sposato due volte, ha avuto quattro figli dalla prima moglie. In passato ha donato in modo bipartisan, a democratici e repubblicani, dai Clinton ai Bush. Nel 2020 ha versato 140 mila dollari alla campagna di Donald Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden. E’ un grande amico del senatore-astronauta dem Mark Kelly