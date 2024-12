Premier League, caos diritti tv in Messico: a rischio oltre 100 milioni di ricavi

La Premier League rischia di perdere un contratto televisivo da 100 milioni di sterline (circa 120 milioni di euro) in Messico. Fox Sports Messico, come riportato dal quotidiano inglese The Guardian, non ha infatti effettuato i pagamenti dovuti alla lega.

La Premier League così sta valutando le sue opzioni, tra le quali anche l’ipotesi di un’azione legale, dell’annullamento del contratto e dell’interruzione delle trasmissioni delle partite in diretta di Fox Sports in Messico fino al saldo dei debiti.

In particolare, Fox Sports ha un contratto quadriennale per trasmettere in diretta le partite della Premier League in Messico, valido fino alla fine della stagione 2027-28, ma sta incontrando difficoltà a rispettare i suoi impegni a causa di problemi di liquidità. L’emittente non ha pagato anche altre organizzazioni sportive di cui detiene i diritti televisivi, tra cui la Concacaf e la NFL.

Un problema anche da un punto di vista delle spese legali per le società di Premier League: diversi club infatti hanno espresso preoccupazione per il notevole aumento dei costi legali della lega negli ultimi anni, che hanno raggiunto i 45 milioni di sterline la scorsa stagione, con il conto diviso equamente tra i 20 club.