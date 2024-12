Quanto vale vincere Coppa Intercontinentale? Il Real Madrid ha battuto per 3-0 i messicani del Pachuca nella finale della Coppa Intercontinentale. Si tratta del secondo successo stagionale, dopo la Supercoppa spagnola, per i Blancos di Carlo Ancelotti.

Con questo successo il Real si conferma il club più titolato del Mondo a livello internazionale con 33 successi, staccando ancora di più gli egiziani dell’Al Ahly (fermi a quota 25), che hanno partecipato a questa Coppa Internazionale uscendo però in semifinale proprio contro il Pachuca. Ecco tutti i trofei internazionali conquistati dal Real Madrid che ieri sera ha vinto la sua nona Coppa Intercontinentale/Mondiale per Club (record assoluto, la seconda è il Milan con quattro):

15 Champions League/Coppa dei Campioni

2 Coppa UEFA

6 Supercoppa Europea (record)

9 Mondiale per Club/Coppa Intercontinentale (record)

1 Coppa Iberolatina

Quanto vale vincere Coppa Intercontinentale? Le cifre per i club partecipanti

Come riporta il quotidiano catalano Sport, il Real Madrid con questa vittoria si porta a casa anche un cospicuo premio FIFA, dedicato proprio ai vincitore della Coppa Intercontinentale che ha cambiato nome quest’anno per differenziarsi dal nuovo Mondiale per Club che vedrà la sua prima edizione nell’estate del 2025 e si giocherà ogni quattro anni. Negli Stati Uniti, sede scelta dalla FIFA, ci saranno anche i Blancos che possono essere così la prima squadra di sempre a laurearsi per due volte campioni del Mondo nel giro di pochi mesi.

Tornando alla Coppa Intercontinentale vinta dagli uomini di Ancelotti, grazie ai gol di Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinicius Junior, questo trofeo (che permette al tecnico italiano di essere l’allenatore più vincente della storia del club spagnolo con 15 successi in totale) fa entrare nelle casse della società di Florentino Perez un totale di 5 milioni di dollari (poco più di 4,7 milioni di euro).

I finalisti sconfitti del Pachuca, invece, devono accontentarsi di un premio da 4 milioni di dollari (3,8 milioni di euro circa). I già citati egiziani dell’Al Ahly 2,5 milioni di dollari, mentre il Botafogo e l’Al Ain, quarto e quinto classificato si fermano, rispettivamente a 2 e 1,5 milioni. Chiude la classifica l’Auckland City con 1 milione di dollari.