Le Leghe Europee contro A22 e la Unify League: «Nessuna consultazione con noi»

«Le European Leagues prendono atto dell’annuncio di questa settimana da parte di A22 e respingono qualsiasi affermazione secondo cui ci sarebbe stata una consultazione con la nostra organizzazione». Con questa nota l’Associazione delle Leghe Europee si sono espresse in merito al lancio del nuovo progetto della Unify League da parte di A22 Sports.

«Le leghe ribadiscono il loro impegno verso l’attuale struttura del calcio professionistico, in cui i club si qualificano per le competizioni UEFA in base alle prestazioni annuali nei rispettivi campionati nazionali. Il modello di competizione proposto da A22, non richiesto e privo di fondamento, aumenterebbe il numero di partite internazionali in un calendario già congestionato», prosegue ancora il comunicato.

«Tifosi e stakeholder in tutto il mondo del calcio hanno ripetutamente chiarito che qualsiasi tentativo, da parte di competizioni internazionali di club esistenti o nuove, di espandere i propri calendari a scapito delle competizioni nazionali sarà respinto. Ridurre il numero di squadre nei campionati nazionali per creare più spazio per partite internazionali non sarà mai un’opzione accettabile per la European Leagues Association e i suoi membri», si legge ancora.

«Per questo motivo, le European Leagues e FIFPRO Europe hanno chiesto alla Commissione Europea di garantire che nessuna decisione venga presa riguardo al Calendario delle Partite Internazionali (IMC) senza l’accordo formale delle leghe nazionali e dei sindacati dei calciatori. Continueremo a collaborare con tutti gli stakeholder rilevanti per mantenere un equilibrio complementare e sostenibile tra calcio nazionale e internazionale», ha concluso l’associazione.