Ufficiale, l'Everton passa ai Friedkin: al gruppo il 98,8% del club

Il Consiglio della Premier League ha approvato l’acquisizione del 98,8% dell’Everton Football Club da parte di The Friedkin Group, in seguito al completamento dell’Owners’ and Directors’ Test previsto dal regolamento del massimo campionato inglese.

Con questa nota, pubblicata oggi sul sito ufficiale della Premier League, si dà ufficialmente inizio all’era Friedkin, che già controllano la Roma, all’Everton che nell’ultimo periodo ha attraversato diverse difficoltà economiche dopo che l’ex patron Farhad Moshiri ha deciso di disimpegnarsi e il passaggio di quote a 777 Partners (che ha ceduto il Genoa ufficialmente ieri) è fallito.

«Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, la transazione è stata ratificata da un Independent Oversight Panel. I nuovi proprietari e direttori del club hanno anche firmato la Owners’ Charter della Premier League. La Premier League attende ora la conferma del completamento positivo della transazione», si legge.

L’Independent Oversight Panel, nel dettaglio, interviene dopo le decisioni del Consiglio della Premier League che riguardano un passaggio di quote uguali o maggiori del 25% de capitale sociale del club, come prevede il regolamento: