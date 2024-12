Conference League, oggi il turno esclusivo della coppa: si chiude la prima fase

Questa sera si giocherà la sesta e ultima giornata della prima fase a girone unico della Conference League. Tutte le 36 squadre della terza competizione UEFA per club saranno in campo in contemporanea, inclusa ovviamente la Fiorentina, che cercherà di piazzarsi nelle prime otto della classifica per accedere direttamente agli ottavi di finale.

A differenza delle prime cinque giornate già disputate, quella che si giocherà stasera è l’unica in programma fra le competizioni UEFA, visto che la Conference solitamente scende in campo di giovedì insieme all’Europa League. Anche la terza competizione per club avrà dunque il suo turno esclusivo, una novità assoluta introdotta dal massimo organo del calcio europeo a partire da questa stagione.

Conference League giornata esclusiva – Il regolamento UEFA dalla stagione 2024/25

Infatti per le tre competizioni UEFA, dal 2024/25, ognuna ha a disposizione una settimana completamente dedicata in cui è l’unica a scendere in campo. Per Champion ed Europa League è stata la prima (rispettivamente il 17-19 settembre e 25-26 settembre), mentre per la Conference si tratta dell’ultima, visto che questa prevede solamente sei giornate (e non otto come gli altri due tornei).

Quindi, Guimaraes-Fiorentina (sfida di altissima classifica) si giocherà alle 21.00 proprio come tutte le altre sfide di Conference League in programma per la sesta e ultima giornata della prima fase. Come detto in precedenza, la terza competizione UEFA vedrà, nella sua settimana in esclusiva, tutte le squadre giocare alla stessa ora. Cosa, quest’ultima, che avverrà per Champions ed Europa League all’ottavo turno.