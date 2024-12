Il presidente del Lille: «Abbiamo incassato solo 7 milioni dalla cessione di Osimhen al Napoli»

«La cessione di Victor Osimhen al Napoli ci ha fruttato solamente 7 milioni di euro». Parole dell’attuale presidente del Lille, Olivier Letang, ospite del programma L’Équipe du Soir.

L’attuale attaccante del Galatasaray, ma ancora di proprietà del Napoli, è stato acquistato nel 2020 dal club di Aurelio De Laurentiis per un’operazione complessiva da 70 milioni di euro, che includeva però commissioni e i cartellini di quattro giovani calciatori passati dall’Italia alla Francia, ma che per il Lille non hanno mai giocato.

L’operazione Osimhen è stata conclusa dalla passata gestione Lille, che vedeva come presidente Gerard Lopez. Lo stesso Letang ha spiegato che dal totale di 70 milioni vanno sottratti i costi per l’acquisto di questi quattro giocatori del Napoli, pagati complessivamente 20 milioni di euro, «quando il loro valore reale era pari a zero». Ha inoltre aggiunto al suo calcolo «tutti gli intermediari, le plusvalenze e le commissioni», arrivando così alla cifra di 7 milioni di euro.

«Il Lille ha guadagnato molto di più con le cessioni di Carlos Baleba (30 milioni di euro al Brighton, ndr) e Amadou Onana (40 milioni di euro all’Everton, ndr) – ha continuato il numero uno del club francese –. In quei casi non c’erano, commissioni o intermediari».