Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Real Madrid Pachuca in streaming gratis.

L’attesa è finita: la Coppa Intercontinentale FIFA 2024 arriva alla sua emozionante conclusione. La finalissima, trasmessa su DAZN e gratuitamente per tutti gli appassionati in Italia e in mercati selezionati, si giocherà a Doha, in Qatar, nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00.

A sfidarsi per il titolo di campione del mondo saranno il leggendario Real Madrid di Carlo Ancelotti e i combattivi messicani del Pachuca, decisi a sorprendere e riscrivere la storia del calcio internazionale. Per raggiungere la finalissima, il Pachuca ha battuto l’Al Ahly, conquistandosi il diritto di sfidare i Blancos per il titolo nella sfida decisiva del torneo.

Real Madrid Pachuca in streaming gratis? Commento di Pardo e Giaccherini

La telecronaca dell’evento sarà affidata all’inconfondibile di Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini, per garantire agli spettatori un’esperienza indimenticabile.

L’acquisizione dei diritti di questa edizione della Coppa Intercontinentale FIFA, completamente rinnovata, segna un ulteriore passo verso il Mondiale per Club FIFA 2025, per il quale DAZN ha già acquisito i diritti globali, confermandosi come il punto di riferimento per il grande calcio mondiale.

Real Madrid Pachuca in streaming gratis – Le probabili formazioni

Di seguito, le probabili formazioni del match, che potrebbe anche essere riproposto in estate durante il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre: