Chi sono Tiriac e Sucu, i due potenziali nuovi proprietari del Genoa

Chi sono Tiriac e Sucu? In attesa di una svolta chiara sul futuro del Genoa, si rincorrono indiscrezioni su chi potrebbe versare i 40 milioni di euro di aumento di capitale (deliberato sabato scorso) e diventare così nuovo azionista di maggioranza del Grifone. Nulla da fare – al momento – per A-Cap, creditore di 777 Partners, che non si è mosso sul fronte della ricapitalizzazione.

Nel frattempo, sono emerse indiscrezioni su altre possibili soluzioni per il futuro del club ligure. Si è parlato dell’imprenditore Raffaele Follieri (in passato accostato alla Roma) e di una soluzione che porta alla Spagna. Ma non solo, un’altra strada porta agli investitori romeni Ion Tiriac e Dan Sucu: ma chi sono questi imprenditori? Di cosa si occupano?

Chi sono Tiriac e Sucu? Dal tennis all’alta finanza

Il primo è dunque Ion Tiriac, ex tennista e tra gli sportivi più ricchi al mondo. Tiriac, che ancora adesso a 85 anni non ha rinunciato ai suoi caratteristici baffoni a manubrio e ha un capitale che sfiora i 2 miliardi di dollari. Partito dalla Transilvania è diventato lo sportivo più ricco del pianeta. Al tennis è arrivato dopo aver giocato a ping pong e disputato le Olimpiadi invernali di Sapporo nel 1965 come giocatore di hockey su ghiaccio. Specialista del doppio era criticato dai puristi perché – spiega La Repubblica – impugnava la racchetta come fosse una clava.

Quando ha smesso di giocare è diventato il manager di Steffi Graf, Goran Ivanisevic, Boris Becker e Marat Safin. Parallelamente ha però iniziato la scalata per diventare uno degli uomini più ricchi della Romania dimostrando un innato fiuto per gli affari. La svolta è stata la caduta del regime di Ceausescu. Nel 1990 ha fondato un istituto di credito, la Banca Țiriac, primo istituto bancario privato della Romania post- comunista.

Diversifica poi i suoi investimenti sino a diventare proprietario di una compagnia aerea. Ha una passione sfrenata per le belle donne e le macchine: «Ho 33 figli ma solo 3 sono legittimi e hanno il mio cognome. Il mio patrimonio però sarà diviso in 33 fette uguali e tutti otterranno la stessa cifra. Ho tutte le Ferrari che sono uscite, ho tutte le Mercedes che sono uscite, ho tutte le Jaguar che sono uscite, ho anche tutte le Porsche che sono uscite».

Chi sono Tiriac e Sucu? La proprietà del Rapid Bucarest

Insieme a Tiriac ci sarebbe Dan Sucu. Si tratta di un personaggio istrionico, collezionista di automobili e moto (pure quelle appartenute a personaggi come Al Capone, Sammy Davis Jr, Elton John). Sucu è un uomo d’affari e dal 2022 è proprietario del Rapid Bucarest in Romania. L’uomo è anche fondatore e CEO di Mobexpert, che si colloca tra le prime dodici aziende europee del settore del mobile, con posizione preminente nell’Est europeo.