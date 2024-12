Il VAR sbarca in FA Cup, ma solo dal quinto turno in avanti

Il VAR non sarà presente nel prossimo turno di FA Cup. Nonostante la competizione presenti già super sfide come Arsenal-Manchester United, la Federcalcio inglese ha comunicato la decisione nella giornata di oggi.

Inoltre, il VAR sarà introdotto nell’edizione di quest’anno della coppa nazionale più prestigiosa del Regno Unito a partire solamente dal quinto turno, dove farà il proprio ingresso in scena e sarà protagonista fino alla finalissima di Wembley.

Negli anni scorsi, il VAR è stato utilizzato nella FA Cup solo per le partite che si giocarono a Wembley (semifinali e finale) e negli stadi della Premier League a causa della già presente infrastruttura tecnologica, del personale e delle maggiori risorse a disposizione dei club della massima serie inglese.

Quindi, per via della decisione odierna, la già citata Arsenal-Manchester United (insieme alla gare già in programma o che si disputeranno nel quarto turno) non avrà a disposizione il VAR nonostante, come è ovvio, abbiano tutti i requisiti per poter usufruire delle tecnologie e del personale incaricato. «Questa decisione garantisce un approccio arbitrale coerente per tutti i club che partecipano alla stessa fase della competizione», si legge nella nota della FA.