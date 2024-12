UEFA, oggi il Comitato Esecutivo: Udine e Torino in pole per Supercoppa e Nations League

Dalle 10 fino alle 13, il Comitato Esecutivo della UEFA sarà riunito a Losanna (Svizzera) prima del sorteggio della fase finale degli Europei femminili 2025 che vede fra le protagoniste anche l’Italia.

Gli argomenti sul tavolo sono tanti, e due in particolare vedono coinvolta direttamente l‘Italia, intesa sia come possibile paese. Si parte della possibilità che si Udine a ospitare la finale di Supercoppa Europea 2025, mentre Torino è in lizza per essere la città di riferimento delle Finals di Nations League 2024/25.

Su quest’ultimo punto all’ordine del giorno si tratterà di una scelta provvisoria, visto che a marzo si giocheranno i quarti di Nations League e la nazione ospitante dovrà gioco forza essere fra le quattro vincitrici. Quindi Torino, qualora fosse scelta, tiferà ancora di più per l’Italia di Luciano Spalletti nel doppio confronto con la Germania. Gli altri temi che saranno decisi oggi sono: