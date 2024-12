La Juve scivola in Borsa: titolo in calo del 5%

Un periodo difficile in campionato, nonostante l’esaltante vittoria in Champions League contro il Manchester City. Questo la doppia vita della Juventus di Thiago Motta nell’ultimo mese, che sta portando i bianconeri sempre più lontani dalle zone alte della classifica, mettendo a rischio anche la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Un periodo di scarsi risultati, coronato dal pareggio in extremis acciuffato in casa contro il fanalino di coda Venezia, che i riflette anche sulle prestazioni in Borsa della giornata di oggi. Infatti, dopo un periodo positivo a Piazza Affari che aveva portato il valore delle azioni sopra i tre euro, in mattinata il titolo bianconero sta registrando un calo del 5% portandolo a 2,9595 euro.

Attualmente il titolo Juve a Piazza Affari registra una capitalizzazione di mercato pari a 1,12 miliardi di euro. A fine novembre le azioni bianconere erano arrivate a toccare i 3,29 euro per azione.