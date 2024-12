Le minacce di un tifoso dietro la lite di Vlahovic con la curva della Juventus

Dalle stelle alle stalle. Nello spazio di pochi giorni la Juventus è passata dall’incredibile successo per 2-0 in Champions League contro il Manchester City, a un pareggio interno contro il Venezia, che di fatto sembra mettere fine a potenziali sogni Scudetto per i bianconeri, con le avversarie che stanno continuando a viaggiare forte.

A completare la brutta serata dei piemontesi c’è stata la lite di Dusan Vlahovic con i tifosi bianconeri. A fine partita la squadra si è recata sotto la curva, per “rispondere” di quanto accaduto in campo. Il serbo si è però ribellato al rito e ha fatto un gesto (lo si potrebbe definire di ribellione, o di disapprovazione) verso i tifosi che insultavano, ottenendo come effetto la moltiplicazione degli insulti.

Vlahovic ha fatto per andarsene, ma il capitano Danilo lo ha riportato alla gogna collettiva cui la squadra ha accettato di sottomettersi. Più tardi, mentre i giocatori guadagnavano l’uscita, dalla Scirea è partito un coro («Sei solo un uomo di m***a») che Vlahovic deve aver inteso indirizzato a sé e cui ha reagito alzando sarcasticamente il pollice verso che cantava.

Secondo quanto ricostruito da Il Corriere della Sera, l’attaccante avrebbe reagito alle minacce di un tifoso bianconero della curva sud. Per questo motivo sarebbe esploso di rabbia, puntando il dito verso l’uomo. Questa è almeno la prima ricostruzione, secondo le versioni di chi era vicino alla scena. Fonti del club hanno escluso invece che ci sia stato alcun insulto razzista.