Saranno i messicani del Pachuca, campioni della zona Concacaf, a sfidare il Real Madrid nella finale della Coppa Intercontinentale (competizione riesumata quest’anno dalla FIFA, per trasformare il Mondiale per Club in un torneo a 32 squadre a cadenza quadriennale) in programma mercoledì prossimo a Doha.

Il Pachuca nella sfida decisiva per assegnare il ruolo di “challenger” del vincitore della Champions League ha battuto gli egiziani dell’Al Ahly per 6-5 dopo i rigori (i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sullo 0-0). Ma la “lotteria” dei tiri dal dischetto ha avuto un esito particolare, e decisamente emozionante.

Infatti, dopo i tre primi penalty a testa l’Al Ahly era in vantaggio per 3-1, e per i campioni d’Africa sembrava fatta. Tuttavia, Kahraba si è fatto parare il suo tiro dal portiere dei messicani Moreno, mentre Kamal ha calciato fuori.

Il Pachuca, da parte sua, è andato a segno sia con Idrissi che con Deossa, portandosi in questo modo sul risultato di parità anche all’interno della serie di cinque tiri dal dischetto. Così si è andati avanti a oltranza, finché Gil ha segnato per il Pachuca e Fattah ha colpito la traversa, facendo sfumare il sogno dell’Al Ahly.

Dove vedere Real Madrid Pachuca tv streaming – Quando e come seguire la sfida

Ora la sfida con i Blancos di Carlo Ancelotti, che tra Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club vantano otto trofei, più di tutti nella storia del calcio. L’incontro è in programma il 18 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 18, e chi vincerà potrà coltivare il sogno di laurearsi Campione del Mondo per ben due volte nello spazio di pochi mesi, considerando anche il Mondiale per Club negli USA la prossima estate.

La sfida finale sarà trasmessa in diretta in chiaro su DAZN, la piattaforma di sport in streaming che ha acquisito i diritti tv delle partite finali del torneo. L’OTT è anche diventata partner esclusivo della FIFA per il Mondiale per Club, torneo che trasmetterà in tutto il mondo gratuitamente tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025.