Dalle Legends alla maglia, il programma del Milan per celebrare i 125 anni

In occasione della sfida contro il Genoa, che cadrà il giorno prima della data esatta del suo 125° Anniversario, il Milan ha definito il programma di celebrazioni previste per la magica serata, valida per il 16° turno di campionato. L’agenda è ricca di attività e iniziative, che renderanno protagonisti i tifosi rossoneri e il tutto il pubblico di San Siro.

Milan programma 125 anni – La Hall of Fame

La serata prederà il via alle ore 19:45, con la speciale cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame del Milan. Eletti dai tifosi rossoneri con una votazione dedicata, Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si uniranno al Vice Presidente Onorario Franco Baresi – primo membro ufficiale della Hall of Fame – nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera.

Sul prato di San Siro, Baresi, van Basten e Inzaghi riceveranno lo speciale trofeo realizzato per l’occasione da Tiffany & Co., segnando una prima assoluta nella storia del calcio italiano. Sarà un momento di profonda emozione e ricordi per tutto il popolo milanista, che si stringerà attorno ai suoi campioni in una notte dedicata alle celebrazioni e alla passione per la storia rossonera. Shevchenko, assente per motivi personali, verrà celebrato prossimamente con un momento a lui dedicato.

Milan programma 125 anni – La cerimonia ufficiale

La serata proseguirà alle 20.30 circa, al termine del riscaldamento delle squadre, con la cerimonia ufficiale per il 125° Anniversario del Milan, che prenderà il via con uno spettacolo dedicato a questo importante traguardo.

San Siro sarà teatro di un’emozionante sequenza di eventi che coinvolgerà l’intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato dall’inconfondibile voce del famoso attore e doppiatore italiano Luca Ward. Protagonisti di questa speciale narrazione saranno alcuni giovani calciatori e calciatrici provenienti dal Settore Giovanile rossonero, che permetteranno al pubblico di San Siro di vivere in prima persona questo inedito racconto.

In un crescendo di emozioni, lo speaker ufficiale del Milan Germano Lanzoni chiamerà a sfilare sul prato di San Siro le Legends rossonere presenti alla serata, che riceveranno l’abbraccio di tutto il pubblico rossonero. Oltre a Baresi, van Basten e Inzaghi, presenti per ottenere il riconoscimento per l’ingresso nella Hall of Fame, ci saranno, tra gli altri, anche Gullit, Rijkaard, Pato e Seedorf a ricevere il calore e l’abbraccio dei tifosi milanisti, esibendo le numerose coppe e trofei conquistati nel corso della gloriosa storia del Milan.

L’evento vedrà anche la partecipazione dei Meduza, il trio italiano diventato un punto di riferimento mondiale della musica elettronica, che si esibirà a San Siro per la prima volta in carriera. Dopo aver suonato nei festival più importanti al mondo, la loro musica accompagnerà lo show prima del calcio d’inizio, in quella che sarà un’esperienza unica per celebrare un traguardo storico per il club rossonero.

È stata affidata a Sergio Pappalettera la direzione creativa dello spettacolo per il 125° Anniversario del Milan, noto direttore artistico e creativo di importanti eventi e tour per diversi artisti noti della scena musicale italiana. La produzione esecutiva dell’evento di celebrazione è stata affidata alla nota full production company STS Communication, che si occuperà di coordinare tutte le attività tecnologiche e operative previste per lo show.

Milan programma 125 anni – La divisa da gioco

La partita di domani contro il Genoa sarà anche l’occasione per la prima squadra maschile di esibire l’Anniversary kit lanciato per celebrare il 125° Anniversario del club. La maglia, disegnata in collaborazione con Puma e grazie all’aiuto dei tifosi rossoneri di tutto il mondo, protagonisti in prima persona nella scelta di elementi cruciali del kit, è un tributo alla gloriosa storia del Milan, con caratteristiche tradizionali e riferimenti allo stile senza tempo del club rossonero.

Milan programma 125 anni – Fondazione Milan

Il Milan si è reso protagonista anche di numerose attività a sfondo sociale, lanciate insieme a Fondazione Milan in occasione del periodo di Festività. Contestualmente all’incontro tra Milan e Genoa, grazie al Principal Partner Emirates, Fondazione Milan darà la possibilità a 10 bambini e bambine, provenienti da contesti socialmente vulnerabili di Milano, di scendere in campo come mascottine insieme ai calciatori.

Inoltre, come precedentemente annunciato, verranno donati €2 per ogni biglietto proveniente dalla vendita libera della partita contro il Genoa. A questa attività di raccolta fondi, si aggiunge anche la donazione, nella sola giornata di lunedì 16 dicembre, dei 3€ del prezzo speciale per ogni ingresso del Museo Mondo Milan. I proventi saranno destinati ai programmi di accessibilità della Fondazione: “Il Milan per tutti” e “Sport for All” che rendono in club sempre più inclusivo e aperto a tutti.

Ricchissima di attività ed emozioni, la serata di domani sarà un momento di magia e ricordi per tutto il popolo rossonero, che prenderà parte in prima persona alle celebrazioni per il 125° Anniversario del Milan stringendosi attorno alle sue Legends e onorando la storia del club. I festeggiamenti che si svolgeranno nel prepartita saranno visibili gratuitamente in diretta sull’applicazione ufficiale del Milan.

Milan programma 125 anni – Le Legends attese alla partita di domenica

Di seguito, la lista di Legends attese alla partita del Milan in programma domenica sera:

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

Tra gli assenti, spicca sicuramente Paolo Maldini, che ha lasciato il Milan nel giugno del 2023. Non è presente neanche Zvonimir Boban, oltre a Gianni Rivera, Pallone d’Oro nel 1969. Mancano infine anche Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso (impegnato in Croazia con l’Hajduk Spalato) e l’attuale tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che sarà in viaggio per andare a giocarsi la finale Coppa Intercontinentale.