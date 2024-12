Premier League, via libera ai Friedkin per diventare proprietari dell’Everton

Il Friedkin Group ha ottenuto l’approvazione dalla Premier League per diventare il nuovo proprietario dell’Everton, secondo quanto riportato da Sky Sports News. La famiglia americana – che già controlla la Roma in Serie A – si prepara in questo modo a sbarcare nel massimo campionato di calcio inglese.

Il Friedkin Group ha seguito il processo di regolamentazione da quando ha raggiunto un accordo per acquistare il 94,1% delle quote del club detenute da Farhad Moshiri. Il completamento dell’acquisizione è previsto per la prossima settimana, con il comitato di supervisione della Premier League che dovrebbe dare il via libera definitivo all’operazione.

I Friedkin hanno concordato l’acquisto della quota di maggioranza dell’Everton a settembre. Il gruppo, che possiede anche la Roma ed è guidato dal miliardario americano Dan Friedkin, era vicino a concludere un accordo per acquistare l’Everton la scorsa estate, ma aveva annunciato di essersi ritirato a causa di preoccupazioni legate ai prestiti che il club aveva contratto con altri investitori.

Tuttavia, l’accordo raggiunto tra Blue Heaven Holdings, gestita da Moshiri, e il Friedkin Group ha ora superato l’approvazione regolamentare della Premier League. Friedkin, che ha acquistato la Roma nel 2020, ha un patrimonio stimato di 6,1 miliardi di dollari.