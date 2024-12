Milan, Fonseca: «Io lavoro per fare bene, non so se nella squadra tutti possono dirlo»

«Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se nella squadra tutti possono dire questo. Avevamo l’obbligo di arrivare oggi e fare di tutto per vincere la partita. E non l’abbiamo fatto». Lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Sky Sport dopo la vittoria sulla Stella Rossa.

Una partita – quella contro la squadra di Belgrado – che ha portato sì i tre punti, offrendo anche la possibilità di sognare gli ottavi di finale diretti, ma che ha messo in mostra un Milan tutt’altro che brillante, con la Stella Rossa che è andata vicina anche a ribaltare l’incontro nel finale.

«Sono una persona che non è soddisfatta solo col risultato. Ovviamente la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo in una buona posizione ma sono così, ci sono cose difficili da cambiare. E a volte sono stanco di lottare con queste cose», ha proseguito il tecnico portoghese parlando della prestazione dei suoi calciatori.

«Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. È come tirare la moneta e aspettare quel che succede. È impressionante», ha concluso Fonseca.