La maxi offerta di DAZN: oltre 100 euro di sconto per tre mesi di Serie A

La Serie A con un maxi sconto per tre mesi per tutti i nuovi clienti. La piattaforma di sport in streaming DAZN (clicca qui per abbonarti) – che detiene i diritti tv di tutte le partite del campionato fino al termine della stagione 2028/29 – ha deciso di lanciare una promozione per tutti i nuovi clienti che fossero interessati a seguire la Serie A 2024/25.

DAZN sconto tre mesi – Un risparmio di 117 euro

I tifosi interessati potranno abbonarsi al piano Standard al prezzo esclusivo di 5,99 euro al mese per tre mesi, senza vincolo di tempo (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo i tre mesi di visione scontata il prezzo indicato si adeguerà a quello di listino, pari a 44,99 euro al mese, per un risparmio nei primi tre mesi pari a 117 euro. L’offerta si potrà sottoscrivere fino a lunedì 16 dicembre 2024.

La promozione, come detto, si rinnoverà dopo il periodo di tre mesi al prezzo di listino, salvo disdetta. L’offerta di DAZN è accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal ed è attivabile solamente dalla mail che la piattaforma streaming sta inviando in queste ore (non dall’APP).

DAZN sconto tre mesi – I contenuti del piano Standard

Ricordiamo che con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A Enilive, tutta LaLiga EA Sports e in estate il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.

Tra questi ci sono il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.