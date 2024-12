Champions, le proiezioni: Inter verso la top 8, chance per Milan e Atalanta

Il sesto turno della UEFA Champions League inizierà a regalare i primi verdetti ai club partecipanti. Tra squadre eliminate e altre che si assicureranno la presenza nelle 24 (o addirittura nelle prime 8), qualcosa inizierà a muoversi in vista delle due ultime e decisive giornate della prima fase.

Guardando la classifica, è evidente che almeno cinque squadre siano sicure di proseguire alla fase a eliminazione diretta: Liverpool (15 punti), Inter (13), Barcellona, Borussia Dortmund (12) e Atalanta (11), per le quali sarebbe impossibile scendere sotto il 24° posto che assegna un posto ai playoff. Per tutte cinque, l’obiettivo è l’accesso diretto agli ottavi.

Champions chi si qualifica? La situazione delle italiane

Secondo le proiezioni di Opta, la formazione di Slot ha il 98,89% di possibilità di farcela; per l’Inter la percentuale resta più che confortante (89,55%), mentre per Barcellona e Borussia Dortmund scende un po’, rispettivamente al 69,79% e al 75,96%. L’Atalanta ha più strada da percorrere, sebbene le possibilità di ingresso tra le prime otto superino il cinquanta per cento: siamo al 57,57%.

Guardando alle altre italiane, il Milan, con 9 punti, ha un’infinitesima chance di chiudere addirittura primo (0,04%), ma, messe tutte insieme, le possibilità di finire tra le migliori 8 sono sostanziose, il 36,42%; considerando che la probabilità di accedere ai playoff è pari al 62,93%, resta un residuo 0,65% per una clamorosa uscita dal torneo.

Anche la Juventus, a 8 punti, mantiene delle possibilità di qualificarsi direttamente per gli ottavi, ma sono davvero esigue: siamo al 7,69%. Nessuna chance di arrivare primi per i bianconeri, e una su diecimila (0,01%) di piazzarsi secondi. Ben più alte, ovviamente, le probabilità di chiudere in una posizione tra il 9° e il 24° posto, qualificandosi così al playoff: sono l’86,72%, con il piazzamento più probabile tra il 19° e il 20° posto.

Infine, il Bologna, che ha raccolto un solo punto: nessuna possibilità di classificarsi tra le prime 8, anzi nessuna possibilità di chiudere tra le prime 19. Le chance di piazzarsi tra il ventesimo e il ventiquattresimo posto, gli ultimi buoni per proseguire il percorso, singolarmente non superano l’uno per cento e insieme toccano una quota di poco inferiore al 2%.