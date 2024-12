Mondiale per Club, la FIFA: ogni ricavo sarà redistribuito alle società di tutto il mondo

Il sorteggio di giovedì sera ha alzato definitivamente il sipario sul Mondiale per Club 2025 che si svolgerà negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno. In attesa della partita inaugurale, che vedrà protagoniste l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Ahly, continuano a emergere dettagli sul torneo voluto fortemente da Gianni Infantino.

Come si evince dal documento relativo al budget rivisto della FIFA per il quadriennio 2023-2026, la FIFA ha confermato che il budget a disposizione per la competizione che si terrà questa estate è tale da garantire la massima flessibilità nella preparazione del torneo, proteggeranno l’integrità finanziaria della FIFA e consentiranno all’amministrazione di effettuare gli investimenti necessari per trarre i massimi benefici dal torneo.

Inoltre, come confermato dal presidente Infantino, il Mondiale per Club 2025 sarà completamente autosostenibile sotto il punto di vista finanziario e ogni ricavo generato dal torneo, come si legge nel documento, sarà destinato ai club partecipanti e non di tutto il Mondo, ovviamente una volta sostenute le spese per l’organizzazione, che però non intaccheranno in nessun modo le finanze accantonate dalla FIFA destinate ad altri progetti.

Nel dettaglio, si legge «i club partecipanti beneficeranno di un modello di distribuzione attraente, che riconoscerà la partecipazione e premierà le prestazioni sportive. Per la prima volta, un modello di solidarietà redistribuirà i ricavi netti al calcio per i club di tutto il mondo. Questo modello sarà calibrato in base al successo commerciale finale del torneo».

Infine, «la FIFA, in qualità di organizzatore di due grandi eventi negli Stati Uniti, trarrà notevoli vantaggi dalle economie di scala per l’approvvigionamento di beni e servizi, garantendo al contempo un’esperienza di livello mondiale per i club».