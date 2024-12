Caos in Spagna per il recupero di Valencia-Real Madrid

Il recupero della gara tra Valencia e Real Madrid, rinviata alcune settimane fa in seguito alla grave inondazione che ha colpito la città e grande parte della regione andalusa, è destinato a creare un vero e proprio caso.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, la data scelta del 2 gennaio non è possibile in termini di regolamento. Infatti, secondo il contratto collettivo dei calciatori in Spagna, i giocatori sono ufficialmente in vacanza in quella data e, prima di una deroga, è necessario il consenso del sindacato AFE, che però non si è ancora espresso a riguardo.

Secondo l’accordo firmato poco più di un anno fa tra il sindacato dei calciatori AFE e la Liga, non si potrà disputare alcuna partita del calcio professionistico in Spagna dal 23 dicembre al 2 gennaio, compresi. E nonostante la data sia stata condivisa da Liga e dai due club, Valencia e Real Madrid appunto, il via libera definitivo lo deve dare il sindacato.

In passato, però, l’AFE si è sempre dimostrato abbastanza flessibile. Ma questa volta il via libera non è ancora arrivato creando non poco imbarazzo alla Liga e alla Federcalcio spagnola. Infatti, in queste ore lo stesso sindacato sta ascoltando i giocatori di Valencia e Real Madrid per capire la loro posizione in merito al fatto di dover giocare in un periodo di vacanza.

In caso di risposta negativa, inoltre, si aprirebbe un grave problema per la Liga e la Federcalcio spagnola, visto che il calendario presenta pochissime finestre libere per il recupero di questa partita, con il Real Madrid che a dicembre salterà già una gara di campionato per la Coppa Intercontinentale (il Mondiale per Club classico che è stato sostituito nel nome dalla nuova competizione voluta da Infantino che si giocherà in estate negli USA). Senza dimenticare che i Blancos di Carlo Ancelotti a inizio gennaio saranno impegnati in Arabia Saudita per la Supercoppa spagnola, e in mezzo, il 4 o 5 gennaio, il Real sarà ancora in campo per i sedicesimi di Coppa del Re.