Il sorteggio del Mondiale per Club condotto da Alex Del Piero e Diletta Leotta

Oggi alle ore 19.00, orario italiano, inizierà la cerimonia del sorteggio per il Mondiale per Club 2025 che si giocherà negli Stati Uniti e vedrà protagonisti 32 club di tutto il Mondo, fra cui, a rappresentare la Serie A italiana, ci saranno Inter e Juventus.

Il torneo inizierà il 15 giugno con la finalissima in programma il 13 luglio per decretare la prima vincitrice assoluta del torneo tanto voluto dalla FIFA di Gianni Infantino. Ma prima, come detto, bisognerà attendere il sorteggio della fase a gruppi che si terrà a Miami.

Chi presenta sorteggio Mondiale per Club DAZN – Da Diletta Leotta ad Alessandro Del Piero: una parata di icone del mondo del calcio

Una cerimonia attesissima dopo le molte polemiche e dubbi che hanno avvolto il torneo, che ora ha anche una televisione ufficiale a livello mondiale come DAZN (clicca qui per abbonarti), la piattaforma streaming che in Italia trasmette tutte le partite di Serie A, B e Liga.

Nella cerimonia del sorteggio per il Mondiale per Club 2025 ci sarà molta Italia, visto che la presentatrice ufficiale sarà Diletta Leotta, volto di punta di DAZN dal suo arrivo in Italia. Insieme a lei ci sarà Alessandro Del Piero e la giornalista Samantha Johnson. Oltre a Del Piero ci saranno altre icone del mondo del calcio che si avvicenderanno al fianco dell’ex capitano della Juventus e campione del Mondo 2006 con l’Italia. Fra queste, Lars Ricken, ex simbolo del Borussia Dortmund, Stephan Lichtsteiner, storico terzino della Juventus, Emilio Butragueño, leggenda del Real Madrid, e Ronaldo, il fenomeno brasiliano che in Italia abbiamo visto con le maglie di Inter e Milan.

Inoltre, DAZN offrirà non solo la diretta dell’evento, ma anche l’accesso al dietro le quinte attraverso i propri canali social, un pre e post show condotti sempre da Diletta Leotta con ospiti d’eccezione fra cui lo stesso Del Piero.