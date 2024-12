Stellantis, accordo con Tavares: buonuscita inferiore a 36 milioni

Stellantis e il suo ex CEO Carlos Tavares hanno concordato una buonuscita che in totale sarà inferiore ai 36,5 milioni di euro. Cifra inferiore rispetto al compenso ricevuto lo scorso anno visto il calo dei profitti della holding dell’automotive. A riferirlo è il Financial Times.

L’accordo fra le parti è stato raggiunto dopo una serie di incontri nello scorso fine settimana e sembrerebbe che non ci siano stati problemi di alcun tipo dopo le dimissione di Tavares. Inoltre, la cifra definitiva della buonuscita per l’ex CEO sarà definita nei dettagli in seguito.

Negli scorsi giorni, Stellantis ha dichiarato che il 90% della retribuzione dell’ex amministratore delegato era variabile e basato sulle performance del gruppo, da calcolare alla fine dell’anno fiscale. E proprio per questo la cifra definitiva della buonuscita sarà stilata alla chiusura del bilancio dell’anno 2024.

Il pacchetto retributivo di Tavares era aumentato del 56% lo scorso anno, grazie a profitti record che lo avevano portato a essere uno degli ad più pagati del settore, ma nello stesso tempo il gruppo aveva provveduto a diversi licenziamenti e tagli salariali per i lavoratori negli Stati Uniti e in Francia. Il compenso di Tavares era struttura in 2 milioni di euro di stipendio base, oltre a 2,5 milioni in benefici e 32 milioni in incentivi legati alle performance del gruppo.