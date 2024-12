Gran Galà del Calcio AIC 2024: da Lautaro a Koopmeiners, ecco i vincitori

Si è svolta nella splendida cornice del Superstudio Maxi di Milano, alla presenza di circa 750 ospiti, la 12esima edizione del Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e dalla DA – l’agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – in collaborazione con Enel.

Un’edizione attesissima e celebrata in una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù firmato dallo chef Davide Oldani. Flash e sorrisi al red carpet d’ingresso che ha accolto tutti gli ospiti tra gli scatti dei tantissimi fotografi presenti e le domande della stampa. Una sfilata di campioni, dirigenti, imprenditori e autorità oltre a volti noti del mondo dello spettacolo.

Attorno alla speciale bar station di Belvedere Vodka si sono aperte le danze con signature drink a base di Belvedere Organic Vodka, che hanno accompagnato gli ospiti tra abbracci, sorrisi e tanta musica. Da lì il via ufficiale al Galà. Sul palco, la giornalista di Sky Sport Federica Masolin ha presentato l’evento per il terzo anno consecutivo, accompagnata dall’energia e leggerezza della new entry di questa edizione, Fabio Caressa.

In prima fila Enel, title sponsor dell’evento, in una serata che ha visto l’appoggio anche dei due media partner, Sky Sport e Rivista Undici. Mentre sui tavoli scorrevano le portate stellate di Oldani – dai tradizionali cappelletti ad uno

speciale manzo all’olio fino al panettone soffice con cioccolato e arancia in crema accompagnato da Eminente Reserva 7 años – la serata si animava anche grazie alle performance dei due super artisti saliti sul palco del Galà: Baby K e Fred De Palma, che con le loro hit hanno acceso l’atmosfera e scatenato l’entusiasmo dei presenti.

Poi, l’incoronazione dei migliori: Lautaro Martínez, trionfatore assoluto ed eletto Calciatore dell’Anno. Una notte di emozioni a forti tinte nerazzurre con l’Inter premiata Società dell’Anno e Simone Inzaghi come Allenatore dell’Anno.

Festa anche per Marcus Thuram, il cui bolide nel derby della scorsa stagione contro il Milan si è conquistato il titolo di Gol dell’Anno grazie alle preferenze dei tifosi sul sito del Galà per un sondaggio che, in totale, ha superato i 30mila voti.

Al trionfo interista ha fatto da contraltare la celebrazione dei 30 anni dal 4-0 del Milan nella finale di Atene in Champions League contro il Barcellona di Johan Cruijff. Un exploit ripercorso sul palco con alcuni degli eroi di quella notte: Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti, insigniti di uno speciale Premio Legend alla carriera.

Oltre al miglior Giovane di Serie B – Francesco Pio Esposito – e alla conferma di Daniele Orsato come Arbitro dell’Anno, nel corso del Galà è stata poi premiata la TOP 11 della scorsa Serie A; ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno.

Vincitori Gran Galà calcio – Tutti i premiati

Questi di seguito i vincitori per ogni categoria:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERE : Sommer

: Sommer DIFENSORI : Bellanova, Bastoni, Calafiori, Dimarco

: Bellanova, Bastoni, Calafiori, Dimarco CENTROCAMPISTI : Barella, Çalhanoğlu, Koopmeiners

: Barella, Çalhanoğlu, Koopmeiners ATTACCANTI: Lautaro, Zirkzee, Thuram

ALLENATORE DELL’ANNO

Simone Inzaghi – Inter

ARBITRO DELL’ANNO

Daniele Orsato

SOCIETÀ DELL’ANNO

Inter

MIGLIOR GIOVANE DI SERIE B

Francesco Pio Esposito

MIGLIOR GOL MASCHILE

Marcus Thuram

CALCIATORE DELL’ANNO

Lautaro Martinez

I nomi delle vincitrici delle categorie del calcio femminile saranno svelati nel corso di un evento dedicato che si terrà nei primi mesi del 2025 e durante il quale avverrà anche la consegna di tutti i premi.