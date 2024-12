«In Serie A c’è un giocatore non idoneo»: la Procura Figc apre un’inchiesta sul medico della Lazio

La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini. «Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio», le parole di Pulcini in una intervista a Il Messaggero. Ora il procuratore Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo, e sentirà nei prossimi giorni Pulcini, compatibilmente col fitto calendario di impegni della squadra allenata da Baroni.

Pulcini non ha fatto il nome del calciatore, ma il riferimento era all’attuale difensore del Milan Strahinja Pavlovic. Nel 2019, la Lazio trovò un accordo con la società di allora, ovvero il Partizan, a cui sarebbero dovuti andare 5 milioni, ovvero un quarto rispetto ai 20 (comprensivi di bonus) sborsati dal Milan per strapparlo al Salisburgo.

L’ufficialità sfumò però a causa dell’esito delle visite mediche, in cui – sulla base delle indicazioni del club biancoceleste – furono riscontrate alcune anomalie di natura cardiaca. Venne visitato in tre cliniche differenti perché l’ex ds Tare lo voleva a ogni costo, ma il no rimase fermo. Le anomalie tuttavia non sono state invece poi riscontrate nei controlli dei successivi tesseramenti. Pavlovic rimase così di proprietà del Partizan, che un anno più tardi lo avrebbe ceduto per 10 milioni al Monaco.