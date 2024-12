Stellantis, il nuovo CEO sarà nominato entro la prima metà del 2025

Stellantis punta ad avere un nuovo Amministratore Delegato entro la prima metà del 2025. Lo ha spiegato la stessa Stellantis, in una nota pubblicata all’indomani delle dimissioni di Carlos Tavares da CEO del gruppo.

«Il processo di nomina del nuovo Amministratore Delegato è in fase avanzata, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, e si concluderà entro la prima metà del 2025. In attesa della conclusione del processo per la selezione del nuovo CEO, è implementata con effetto immediato la seguente organizzazione – si legge nella nota -. Il Comitato esecutivo ad interim (“CEI”) sarà responsabile della direzione e della supervisione della Società per conto del Consiglio di amministrazione».

«Il CEI sarà presieduto da John ELKANN. Il Comitato è composto dal Presidente e dai seguenti dirigenti con le seguenti responsabilità:

Xavier CHÉREAU: Human Resources e Heritage

Ned CURIC: Engineering e Technology, Software e Free2move

Arnaud DEBOEUF: Manufacturing e Supply Chain

Antonio FILOSA: America’s (North e South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, e il Design nella Region North America, compreso Maserati Design

Béatrice FOUCHER: Planning

Jean-Philippe IMPARATO: Enlarged Europe, Pro One, Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel e Peugeot. Il Design della Region Enlarged Europe riporterà a questa posizione

Douglas OSTERMANN: Finance

Maxime PICAT: Purchasing e Supplier Quality e le regions Middle East & Africa, India & Asia Pacific, China oltre a Leapmotor International

Philippe DE ROVIRA: Affiliates

A supporto del CEI e alle dirette dipendenze del Presidente ci saranno i seguenti Vicepresidenti esecutivi:

Bertrand BLAISE: Communications e CSR

Olivier BOURGES: Customer Experience

Giorgio FOSSATI: General Counsel

Santo FICILI: Maserati oltre ad Alfa Romeo

Olivier FRANÇOIS: Marketing oltre a FIAT, Abarth e DS

Clara INGEN-HOUSZ: Public Affairs

«Richard PALMER è stato nominato Special Advisor del Presidente e parteciperà al CEI come consulente per il gruppo dirigente», conclude Stellantis nella nota. .