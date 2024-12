Il Napoli capolista cresce sui social. L'Empoli e il Lecce risalgono in classifica

La Serie A 2024/25 continua ad essere la più agguerrita e in bilico delle ultime stagioni, con un gruppetto di testa che sembra voler arrivare fino in fondo per contendersi lo scudetto. Il Napoli capolista vince ancora a Torino e guadagna quasi 20mila menzioni social, utili a superare la Roma e ottenere il quarto posto in classifica dietro Juventus (22.400), Milan (26.100) e Inter (22.400). Arriva lo stop invece per la Lazio, che sui social resta settima con 10.300 menzioni.

Questo il verdetto di MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 14esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica delle citazioni sulle piattaforme social da parte degli utenti.