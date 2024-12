Coppa Italia, ottavi di finale al via: la programmazione delle sfide in tv

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre torna la competizione nazionale con i primi quattro ottavi di finale: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.

Dove vedere ottavi Coppa Italia – La programmazione delle sfide

Di seguito, il dettaglio del programma dei primi quattro ottavi di finale:

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

Bologna-Monza , in diretta alle ore 18.30, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese;

, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese; Milan-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Fiorentina-Empoli, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Lazio-Napoli, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.