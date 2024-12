Addio a Duckadam: il portiere della Steaua che parò quattro rigori in una finale di Coppa Campioni

L’ex portiere della Steaua Bucarest, Helmuth Duckadam, è scomparso quest’oggi all’età di 65 anni. Ad annunciarlo lo stesso club romeno con una nota ufficiale.

Noto come l’Eroe di Siviglia per aver parato quattro rigori nella vittoria ai calci di rigore nella finale della Coppa dei Campioni del 1986 contro il Barcellona, che si giocò nella città andalusa e terminò 0-0 nei tempi regolamentari, con i blaugrana grandi favoriti per la vittoria di quella che sarebbe stato il loro primo successo nella massima competizione europea per club.

La Steaua sbagliò a sua volta i primi due rigori calciati, ma riuscì a prevalere per 2-0 grazie alle prodezze del proprio portiere che, come detto, neutralizzò i tiri dagli 11 metri di Alexanko, Pedraza, Pichi Alonzo e Marcos Alonso Pena.

Duckadam, che nella sua carriera collezionò solo due presenze con la nazionale rumena, fu nominato calciatore rumeno dell’anno e si classificò all‘ottavo posto nel Pallone d’Oro di quell’anno. Le sue imprese nella finale della Coppa dei Campioni, all’età di 27 anni, coincisero con la sua ultima partita ai massimi livelli. La carriera di Duckadam fu interrotta poco dopo la finale a causa di una rara malattia del sangue, che lo costrinse a tre anni di stop prima del ritiro definitivo nel 1991.

«L’FCSB (Steaua Bucarest) esprime il cordoglio di tutti i giocatori e dipendenti del club per la perdita della leggendaria figura di Helmuth Duckadam, scomparso oggi – si legge sul profilo Instagram della Steaua –. Il nostro club porge le condoglianze alla famiglia in lutto».