Futuro del club e stadio: incontro tra Cairo e il sindaco di Torino Lo Russo

Urbano Cairo ha ufficialmente superato Orfeo Pianelli come presidente più longevo della storia del Torino: un momento potenzialmente catartico in attesa della stretta finale che possa cambiare il destino del club. Sono giorni importanti e pieni di significati, ma qualcosa – secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa – si sta muovendo in gran segreto.

Cairo a sorpresa ha aperto alla cessione del club e l’ha ribadito anche l’altro giorno quando si sono infittite le voci sull’interessamento dei fondi arabi e di Red Bull. «Se arriva uno più ricco e più bravo di me, cedo il Torino», ha spiegato il presidente che venerdì ha visto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un incontro riservato e lontano da occhi indiscreti.

Ufficialmente i due hanno parlato del centro sportivo “Robaldo”, ma nella lunga chiacchierata a pranzo c’è stato spazio anche per la gestione dello stadio Grande Torino (a giugno 2025 scade il contratto di affitto e l’impianto fa gola alla Red Bull) oltre a fare il punto della situazione sul futuro dei granata.

Nella sua esperienza quasi ventennale, Cairo ha investito circa 78 milioni di euro per la gestione del Torino. Il club ha chiuso il bilancio 2023 con un rosso di 9,6 milioni di euro e con il patron che ha versato 10 milioni nel corso dell’esercizio. Secondo le indiscrezioni, il numero uno dei granata sarebbe disposto a discutere di una cessione a partire da una base di 200 milioni di euro.