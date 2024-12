Fiorentina-Inter, Marotta: «Il rinvio una scelta di tutti i protagonisti»

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto questa sera ai microfoni di Sky Sport per parlare di quanto accaduto a Edoardo Bove durante la sfida di Fiorentina e Inter. Il numero uno nerazzurro ha mandato un messaggio di vicinanza al calciatore.

«Intanto i dirigenti della Fiorentina con l’allenatore sono andati in ospedale. Sono qui per dare una vicinanza da tutto il mondo calcistico alla famiglia, alla Fiorentina. Il rinvio è stata una scelta spontanea da parte di tutti i protagonisti. Siamo una comunità ed è normale che si prenda una decisione in questo senso, visto che tutti erano emotivamente coinvolti», ha detto Marotta.

Sulle condizioni di Bove, Marotta ha poi aggiunto: «Io mi limito a questo, poi sarà la Fiorentina stessa a comunicare quella che è la situazione. A nome dell’Inter, del mio staff e di tutto il mondo del calcio. Rinvio delle partite? E’ un tema che non abbiamo affrontato».