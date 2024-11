Inchiesta ultras, nasce il Comitato Speciale: Scaroni e Marotta dall’Antimafia

Dopo quasi due mesi dalla richiesta del senatore Walter Verini, la Commissione Parlamentare Antimafia ha creato il Comitato Speciale che si dovrà occupare, fra le altre cose, dell’inchiesta “Doppia Curva” avviata il 30 settembre scorso dalla Procura di Milano e che ha portato all’arresto dei vertici degli ultras delle curve di Inter e Milan.

A seguito di quanto accaduto, era giunta alla presidente Chiara Colosimo la richiesta di formare un gruppo che si mettesse a lavoro per ascoltare i dirigenti dei club finiti al centro dell’ultima inchiesta e, sentendo le loro problematiche ed esigenze, fornirgli un’opzione diversa per provare sia a contrapporsi alle angherie delle fazioni criminali degli ultras, sia per offrire dei mezzi per prevenire questi fenomeni.

Nella giornata di mercoledì 27, in Commissione Plenaria, la presidente Colosimo – scrive Tuttosport – ha ufficializzato la costituzione del comitato denominato “Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive”. Il coordinatore del Comitato Speciale, composto ovviamente da membri dell’attuale Commissione Parlamentare Antimafia, sarà colui che l’ha proposto, dunque Walter Verini, gruppo Pd-Idp.

Costituito il Comitato, adesso bisognerà attendere che entri concretamente in azione. La prossima settimana dovrebbe esserci il primo incontro fra i membri per decidere come agire. Sicuramente verrà stilato un calendario di audizioni da svolgere a Roma o in audio-video collegamento, partendo dai presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, senza escludere la possibilità di sentire anche gli AD Furlani e Antonello.

Ma il Comitato allagherà le proprie interrogazioni e discussioni anche ad altri presidenti di Serie A, ai vertici della FIGC e della Lega Serie A. Al termine dei lavori, il Comitato produrrà una relazione da portare al Parlamento.