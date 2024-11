Guardiola, che succede? Ecco cosa non sta funzionando in casa City

Lo scontro ad Anfield, con la capolista che si trova a +8 dai Citizens, può già essere cruciale per il destino della Premier. Ma quali sono i giocatori più in difficoltà in casa City ? Ecco il responso di FX.

Buy or sell? Gli utenti della borsa dei calciatori possono scegliere se, come si dice nel gergo finanziario, “ andare lunghi o corti ” su un determinato giocatore: il verdetto sulla giocata si avrà solo quando, a fine partita, la performance in campo del calciatore avrà determinato la sua variazione in piattaforma.

La dirigenza del City non è abituata alla parola sconfitta e, anche per dare una scossa all’ambiente, ha ufficializzato il rinnovo fino al 2027 dell’allenatore catalano. Cambio di marcia che però non è arrivato.

La squadra di Pep Guardiola sta vivendo un periodo difficile, reduce dalla remuntada europea subita dal Feyenoord e dal pesantissimo 0-4 in casa contro il Tottenham , risultato che ha portato a tre le sconfitte consecutive dei Citizens in Premier. Una debacle che ha interrotto una striscia di partite casalinghe da imbattuti e che recitava il numero 52 , tra vittorie e pareggi all’Etihad Stadium.

Secondo posto in campionato con 23 punti in 12 gare. Diciassettesimo posto su 36 squadre nella nuova Champions League, con otto punti su 15 disponibili. Numeri che delineerebbero una stagione più che buona ma non è questo il caso. Non se ti chiami Manchester City e, due stagioni fa, hai conseguito il Triplete.

FX Manchester City – Silva il peggiore, i migliori sono i nuovi

Trovare difetti in una macchina oliata come quella del Manchester City è arduo compito. Le ultime prestazioni, tralasciando il risultati negativi, hanno fatto emergere piccole crepe nello scacchiere tattico di Guardiola, con alcuni protagonisti sottotono.

Secondo FX, il peggiore per rendimento della stagione dei Citizens è Bernardo Silva (SIL20). Il portoghese ha visto diminuire il suo valore del -13,9%: sono zero i gol fatti tra Premier e Champions League in un totale di 15 presenze complessive. Troppo poco per il pupillo di Pep, punto cardine delle ultime stagioni del City.

Nonostante sia il terzo miglior attacco del campionato con 22 gol realizzati, il reparto non sta vivendo un periodo particolarmente esaltante. Va detto come Erling Haaland (HAA09) continui a dominare nelle statistiche, con 12 gol in altrettante partite in Premier e con la doppietta che ha illuso l’Etihad contro il Feyenoord nell’ultima uscita del City.

Chi non sta rispettando le attese sono i due sparring partner offensivi Jack Grealish (GRE10) e Phil Foden (FOD47). Il primo si è svalutato del -11,8% mentre il classe 2000 del -6,2%. Numeri che si evidenziano ancora di più dopo la cessione estiva di Julian Alvarez all’Atletico Madrid.

Calciomercato che ha portato a Manchester, invece, due talenti puri come Matheus Nunes (MAT27) e Savinho (SAV26). Oltre ad avere in comune il recente ingresso nel club, Nunes e Savinho sono gli unici giocatori del City ad avere incrementato la propria quotazione in piattaforma da inizio stagione, rispettivamente del +0,3% e del +1,4%.

In tabella tutti gli 11 giocatori del City presenti su FX in ordine crescente di performance stagionale (escluso Rodri infortunato):

La trasferta di Liverpool come crocevia della stagione: occorrerà strappare punti ad Anfield, per non consentire ai Reds di scappare sempre più in testa. Non resta che decidere su quali calciatori giocare su FX!

FX – Football Exchange: come funziona la piattaforma

Come spiegato anche sul sito del FX (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti:

Step 1 – Registrati e accedi tramite desktop o app : un processo semplice attraverso i propri profili social;

– Registrati e accedi : un processo semplice attraverso i propri profili social; Step 2 – Acquista i gettoni virtuali ( CSAT ) con carte, bonifico, Apple o Google Pay;

– Acquista i gettoni virtuali ( ) con carte, bonifico, Apple o Google Pay; Step 3 – Gioca su oltre 500 giocatori che militano nei top campionati europei, puntando al rialzo (BUY) i calciatori che reputi siano destinati ad apprezzarsi e a ribasso (SELL) quelli che reputi si deprezzeranno;

In base alle performance in campo, ogni calciatore riceve dei punti (PX) che rispecchiano la Var% della quotazione in piattaforma: il saldo di tutte le posizioni aperte forma il proprio punteggio.